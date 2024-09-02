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Ankara'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okullarına Döndü

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Ankara'da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum eğitimleri kapsamında, okullarına gelerek sınıflarındaki yerlerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen takvime göre, öğrencilerin kaynaşması amaçlandı.

ANKARA'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, uyum eğitimleri kapsamında, okullarına gelerek sınıflarındaki yerlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim doğrultusunda, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı. Program kapsamında öğrencilerin, 2-3 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda, minikler ilk kez dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilere ilk gün velileri de eşlik etti.

Öğrenciler okulu çok sevdiğini belirtirken, veliler ise çocukları okula başladığı için heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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