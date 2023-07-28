Ankara'nın Keçiören ilçesinde, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen otomobil ile ambulans çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.

Ankara'da ambulans devrildi: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen otomobil ile ambulans çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.

Olay Keçiören'de Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kırmızı ışıkta geçiş yapan 06 EV 3287 plakalı otomobil, ambulans ile çarpıştı. Ambulansın içindeki 4 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.