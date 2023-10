Ankara'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Başkent'te alkollü olarak kullandığı otomobille kaza yapması sonucu 1 kişi ölen, 2 kişi de yaralanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık M.H.Ö. (26) hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin 04.14'de alınan ve 04.29'da kabul edilen kanında 1,895 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, kaza sırasında araçta bulunan M.S.Ç'nin kaza sonucu gelişen 'kafa ve genel beden travması ile buna bağlı gelişen iç organ hasarı kanaması' sonucu öldüğü anlaşıldı. S.A, S.U'nin de basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek, yaşamlarını tehlikeye sokacak, vücutta kemik kırıklarına neden olacak mevcut olan kırıkların hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandıkları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.H.Ö., taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Mahkeme başkanı iddianamenin kabul kararını okurken, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini ancak mahkemeye henüz ulaşmadığını aktardı.

Sanık M.H.Ö. ifadesinde, yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, kaza yaptığı aracın kendisine ait olduğunu ifade etti. Kaza anında alkollü olduğunu, bu sebeple olayı kesik bir şekilde hatırladığını iddia eden M.H.Ö., "Kardeşim gibi sevdiğim arkadaşımı kazadan dolayı kaybettim. Ayrıca yaralananlar için de çok üzgünüm, kimseyle de iletişim kuramadım. Maddi manevi elimden ne geliyorsa müştekiler için yapmaya hazırım. Olay anını alkollü olmam nedeni ile tam hatırlayamıyorum. Hatırladığım husus biz mütevafa ve huzurdaki müştekiler ile eğlenmeye gitmiştik. Eğlence mekanında alkol aldık. Hepimiz alkollüydük. Sonrasında eğlence mekanından çıktık. Beni alkollü olmam nedeni ile aracı kullanamayacağım için herhangi birinin uyarıp uyarmadığını hatırlayamıyorum. Kaza anına ilişkin hatırladığım tek şey kavşağı gördüm, frene bastım. Sonrasında da hava yastığının yüzüme çarptığını hatırlıyorum. Aracı ne hızda kullandığımı da hatırlamıyorum. Aracı hızlı kullanmış olabilirim ancak bunu hissetmemiş olabilirim" dedi.

Sanık beyanının ardından müşteki sıfatıyla salonda yer alan S.A. şunları söyledi:

"Sanık aracı kullanmakta ısrarcı oldu. Sanığın hızlı kullandığını bildiğimiz için arkada oturduğumuz halde emniyet kemerlerimizi bağladık. Biz kendisini sürekli hız yapmaması konusunda uyarıyorduk. Sonrasında da kaza meydana geldi."

"Araç kazaya dayanıklı, merak etmeyin"

Sanığın aracı çok hızlı kullandığını, uyarılara rağmen yavaşlamadığını iddia eden müşteki S.U., sanığın aracına güvendiğini dile getirdi. Mekandan çıktıklarında maktulün taksi ile dönme teklifine sanığın itiraz ettiğini söyleyen S.U., "Sanık aracı çok hızlı kullanıyordu. Biz kendisini uyardık ancak bizi dinlemedi. Hatta ışıklarda da durmadı, geçti. Bize de 'Araç kazaya dayanıklı, merak etmeyin' dedi. Eğlence mekanına vardığımızda Said ve sanık çok fazla içki içti. Mekandan çıktığımızda sanık ile Said tartıştı. Said sanığa içkili olmaları nedeniyle 'Taksiyle dönelim' dedi. Ancak sanık ikna olmadı. Ben kaza nedeniyle beyin kanaması geçirdim. 'Ne yaptın, yavaş ol' dediğimi hatırlıyorum" dedi.

"Fren sesi duymadım"

Mahkemece dinlenen görgü tanığı T.Ö. de, "Ben olay gecesi evimin balkonunda otururken bir anda yüksek bir ses duydum. Sonrasında da bir aracın kaldırıma çarptığını, burnunun üzerine doğru takla attığını gördüm. Şoförün yan koltuğu boştu, kimse yoktu. 10-15 metre uzakta, bir kişinin yerde yattığını fark ettik. Herhangi bir fren sesi de duymadım" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme başkanı, sanık, müşteki ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Sanık M.H.Ö. hakkındaki tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Kasım'a erteledi. - ANKARA