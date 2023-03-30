Ankara'da alkollü sürücü ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı; kaza anı kamerada
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Ankara'da alkollü sürücü ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı; kaza anı kamerada ANKARA'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı.
Ankara'da alkollü sürücü ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı; kaza anı kameradaANKARA'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı. Otomobil sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ziya Oralay Caddesi'nde meydana geldi. 167'inci Sokak'tan çıkan Yusuf Acar yönetimindeki 06 EA 766 plakalı otomobil, ters yöne girerek Ziya Oralay Caddesi'nde seyir halinde olan Türközü-Ulus seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BE 7439 plakalı EGO otobüsüne çarptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde ters yönde ilerleyen otomobilin otobüse yandan çarptığı görüldü. Kazada otomobil sürücü Yusuf Acar yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi otomobilin içinde yaptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sedyeye alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Acar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel