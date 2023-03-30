Ankara'da alkollü sürücü ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı; kaza anı kamerada

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi otomobilin içinde yaptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sedyeye alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Acar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.