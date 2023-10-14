Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da Alkol Uygulamasından Kaçan Sürücü Yaya Çarptı, Hayatını Kaybetti

Ankara'da Alkol Uygulamasından Kaçan Sürücü Yaya Çarptı, Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekiplerince yapılan alkol uygulamasından kaçan sürücünün aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı ve cezai işlem uygulandı.