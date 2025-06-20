Ankara'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'da bir mobilya dükkanında alacak verecek meselesi yüzünden dükkan sahibine ateş ederek yaralayan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları ve gelişmeler emniyet tarafından açıklandı.

Ankara'da bir iş yerinde alacak verecek davasında dükkan sahibini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince bir mobilya dükkanında alacak verecek tartışması sonucu dükkan sahibine ateş ederek olay yerinden ayrılan şüpheliler hakkında arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, şüpheli A.I ve F.Y'nin müşteki C.Ö'ye ait mobilya dükkanına geldiği ve aralarında alacak verecek konularını konuştukları esnada şüpheli A.I'nın müştekinin ayağına ateş ettiği, şüpheli F.Y'nin ise olay anını video kaydına aldığı tespit edildi.

Olayın ardından Elmadağ ilçesine hareket ettikleri anlaşılan ve suç aleti olan tabancayla yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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