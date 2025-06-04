Ankara'da Akranlarına Şiddet Uygulayan 5 Çocuğa İşlem Başlatıldı

Başkentte akranlarına şiddet uygulayan, suça sürüklenen 5 çocuk hakkında işlem başlatıldı, 2'si hakkında bakım tedbiri kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde yaşı küçük çocukların akranlarına şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlattı.

Suça sürüklenen çocuklardan 3'ü ailelerine teslim edilirken 2'si hakkında bakım tedbiri kararı alınarak ilgili kurumlara yerleştirildi.