Ankara'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (2) Güncel Haberler KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAnkara'da husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavga sonrası, hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti. KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Ankara'da husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavga sonrası, hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Karaman'ın (16) ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Umutcan ÖREN/ ANKARA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaman Ankara kavga Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.