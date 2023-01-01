Ankara'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (2)
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KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAnkara'da husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavga sonrası, hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Ankara'da husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavga sonrası, hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Karaman'ın (16) ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Umutcan ÖREN/ ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel