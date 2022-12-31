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ANKARA'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 1 YARALI

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ANKARA'nın Mamak ilçesinde, husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Ölenlerden 1'inin olayla alakasının olmadığı, kafedeki müşterilerden olduğu öğrenildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Öte yandan, yaşamını yitiren 1 kişinin olayla alakası olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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