Ankara'da AK Parti ve CHP'nin bazı seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı

Ankara'da AK Parti ve CHP'nin bazı seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenlerle açıldı.

Ankara'da AK Parti ve CHP'nin bazı seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenlerle açıldı.

AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatının Atatürk ve Kayı mahallelerindeki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Açılışa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili ve Ankara 2. bölge milletvekili adayı Orhan Yegin ile partililer katıldı.

Ankara Milletvekili ve 2. bölge milletvekili adayı Zeynep Yıldız'ın seçim bürosu ise Keçiören ilçesinde açıldı.

Açılışa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve partililer katıldı.

CHP Kahramankazan İlçe Teşkilatının seçim koordinasyon merkezi de açıldı.

Törene, CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz, CHP 2. bölge milletvekili adayı Semra Dinçer ve partililer katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de seçim bürosunun açılışına katıldı.

Seçim koordinasyon merkezlerinin kurdele kesilerek açılışı yapıldı.