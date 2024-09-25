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Ankara'da Aileler Arasında Kavga: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Ankara'da Aileler Arasında Kavga: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı
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Yenimahalle'de çocuklar arasındaki bir tartışmanın ardından ailelerin dahil olduğu kavga sonucu bir baba bıçaklanarak hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheliler yakalandı.

Ankara'da çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin dahil olması sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de M.N.A (13) ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından M.N.A, durumu babası Mustafa A'ya (45) bildirdi. Mustafa A, M.N.A'yı da yanına alarak oğlunun tartıştığı çocuğun evine gitti.

Burada Mustafa A. ile diğer ailenin üyelerinden H.I. ve A.I'nın tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada A.I, Mustafa A. ve oğlu M.N.A'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Mustafa A'nın hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A'nın ağır yaralandığı belirlendi.

Polis, şüphelileri akrabalarının evinde yakaladı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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