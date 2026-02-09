Haberler

Annesi, kızı ve eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi ve kızını öldürdükten sonra boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i de tabanca ile vurup intihar etti. Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi.

ANKARA'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'in (8) ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i (28) tabanca ile öldürüp, intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evin gitti.

BAŞINDA KASK İLE KAPIYI ÇALDI

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
