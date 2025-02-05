Ankara'da Ahşap Malzeme Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kavaklı Mahallesi'ndeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde ahşap malzeme üreten 3 katlı iş yerinde sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın iş yerinde hasara neden oldu.