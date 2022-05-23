ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

ANKARA'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Sarıcan'a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürece büyüdü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel