Ankara'da Ahırdan 4 Büyükbaş Çalan Şüpheliler Yakalandı

ANKARA'da ahırdan 4 büyükbaş çalan ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, 7 Eylül'de Evren ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli M.S. ve M.Y., A.Ö.'ye ait ahırdan 4 büyükbaşı dışarı çıkarıp yaya olarak mahallenin girişine kadar sürdükten sonra kamyona yükleyip çaldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Evren Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri, hırsızlığın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Jandarmanın araştırması sonucunda, şüphelilerin hayvanları Aksaray'daki A.D.'ye sattığı belirlendi. Çalınan hayvanlar, Aksaray hayvan pazarında satılırken el konuldu ve sahibine teslim edildi. Şüpheli M.S. ve M.Y. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.