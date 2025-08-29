Ankara'da Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Gökkuşağı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökkuşağı Mahallesi'nde Konya Yolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
