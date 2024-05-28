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Ankara'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen Vadisi'ndeki ağaçlık alanda hareketsiz halde yatan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Eren Doğan'a ait olduğu belirlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Vadisi'ndeki ağaçlık alanda hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Eren Doğan (22) olduğu tespit edildi.

Doğan'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çankaya Dikmen Ankara Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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