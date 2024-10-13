Ankara'da Ağaca Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Çankaya'da meydana gelen kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Dikmen Caddesi'nde ilerleyen 06 ENA 742 plakalı otomobil ağaca çarptı.
Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın bir parçasına da karşı istikamette seyir halinde olan 06 BEH 713 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkiye bölünen otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.