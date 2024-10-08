Ankara'da Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İl Afet Risk Risk Azaltma Planı'nda (İRAP) takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 21 adedi tamamlanmış, 87 adet eylem ile ilgili çalışmalar devam etmekte, 17 eylem ile ilgili çalışmalara başlanmış olup bu konuda hızlı bir şekilde yol alınması için gerekli tüm özverili çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

Vali Şahin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Afet Risklerinin Azaltılması Programı kapsamında düzenlenen video konferans toplantısı sonrası, valilikte basın toplantısı düzenledi. Şahin, afetlerin dünya üzerinde meydana getirdiği kayıpların günden güne arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu olumsuz etkiler en çok gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde meydana gelen afetler ve sonrasında yapılan analizler, afetler meydana gelmeden önce afet risklerini azaltma çalışmalarının, can ve mal kayıplarının azaltılmasında hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Planın hazırlanma amacı, tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kendi görev kapsamları içerisinde risk azaltmaya yönelik çalışmalarının bir araya getirilmesidir. Valiliğimizin bu süreçteki en önemli görevi, eylemlerin gerçekleştirilmesinin takip ve izlenmesini yapmak, mümkün olan kapasite geliştirmeye katkı sunmak ve uygulamalarda engelleri kaldırarak aksaklıkların önüne geçmek olacaktır. Ankara ilimiz için afet riskleri denildiğinde ilk akla gelen konu depremdir. İlimiz sınırları içerisinde her ne kadar yıkıcı olabilecek büyüklükte aktif bir fay olmamasına rağmen, bulunduğu konum itibarıyla ülkemizin en büyük deprem üretecek faylarından KAF (Kuzey Anadolu Fayı), Kırıkkale-Erbaa fayı ve Tuz Gölü faylarının etki alanında kalmaktadır. Bu noktada depremle ilgili afet risklerinin azaltılması için sağlam zeminlerde daha dayanıklı binalar inşa etmenin yanında kurum ve kuruluşların da diğer afet risklerinin farkında olması ve buna göre gerekli önlemleri alması gerekmektedir."

'ŞEHRİMİZİN DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENMİŞTİR'

Afet risklerini azaltmak amacıyla kurumsal ve bireysel olarak toplumun tüm aktörlerinin rol ve sorumlulukları olduğunu kaydeden Şahin, "2021 yılında yürürlüğe giren İRAP kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar ile birlikte planda yer alan amaç, hedef ve eylemlerin bir kısmı tamamlanmış, bir kısmının da gerçekleştirme çalışmaları devam etmektedir. Eylemlerin hayata geçirilmesiyle beraber vatandaşlarımızın ve şehrimizin afet risklerine karşı daha dirençli hale getirilmesi hedeflenmiştir. İRAP'ta yer alan eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, planların uygulama süreci ve eylemlerin gerçekleşme düzeylerinin takibi, olası afet etkileri ile mücadelede önem taşımakta olup, İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu gerekli değerlendirmeleri yapmak üzere yılda 2 defa toplanmaktadır. Ankara İl Afet Risk Risk Azaltma Planı'nda 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumlar belirlenmiştir. Takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 21 adedi tamamlanmış, 87 adet eylem ile ilgili çalışmalar devam etmekte, 17 eylem ile ilgili çalışmalara başlanmış olup bu konuda hızlı bir şekilde yol alınması için gerekli tüm özverili çalışmalara devam edilmektedir" dedi.