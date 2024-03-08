Ankara'da Afet Farkındalık Parkı açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya ilçesinde Afet Farkındalık Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Konutkent Mahallesi'ne Afet Farkındalık Parkı açıldı.

Parkın açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, belediye olarak kurumsal kapasitelerini her türlü felakete, müdahaleye en hazır halde tutmak için ellerinden gelen planlama ve eğitim çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

ABB Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel ise afetlere karşı her zaman hazır olduklarını belirterek, "Bilim Ağacı Vakfı'nın büyük katkılarıyla yapımı tamamlanan Afet Farkındalık Parkı'nın açılışı ile bir kez daha afet bilincine ve yaşanan tüm deprem felaketlerine vurgu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Parkın açılışına, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB bürokratları, STK temsilcileri, Ankara İtfaiyesi ve zabıta personeli, arama kurtarma dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.