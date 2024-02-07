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Ankara'da Adana'dan kargoyla ruhsatsız tabancalar getiren kişi gözaltına alındı

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Ankara'da jandarma ekipleri, Adana'dan kargoyla ruhsatsız tabancalar getirttiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekipleri, Adana'dan kargoyla ruhsatsız tabancalar getirttiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir kargo şirketinin aracında yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Kargo alıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Ankara Adana Güvenlik Suç Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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