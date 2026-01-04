ABD'nin Venezuela Saldırısı Ankara'da Protesto Edildi: "Abd, Venezuela'yı Kuşatarak Halkın Kazanımlarını Yok Etmeye Çalışmaktadır"

(ANKARA) - Bazı sendikalar ve emek örgütleri tarafından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına karşı Sakarya Caddesi'nde düzenlenen basın açıklamasında, "Latin Amerika'yı yeniden emperyalizmin 'arka bahçesi' haline getirmek isteyen ABD, Venezuela'yı kuşatarak halkın kazanımlarını yok etmeye çalışmaktadır. Bu girişim açık bir işgal niteliği taşımaktadır. Bu saldırılar, yalnızca Venezuela'nın değil, bölgedeki tüm bağımsız ve demokratik hareketlerin karşısına konulan bir tehdittir" denildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına karşı Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi.

"Venezuela halkı yalnız değildir", "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" sloganları atılan açıklamada "Venezuela halkına karşı başlatılan saldırılar derhal son bulmalıdır" pankartı açıldı.

Açıklamayı KESK Ankara Şubeler Platformu adına Mehmet Aydoğdu okudu. Basın açıklamasında, ABD'nin 2 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik doğrudan askeri saldırı ve bombalama düzenlediği belirtilerek, bu saldırıların derhal son bulması çağrısı yapıldı. Açıklamada, ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele" ve "demokrasi" söylemlerinin ardına gizlenerek yürüttüğü kuşatma ve ablukayı açık bir askeri saldırganlığa dönüştürdüğü ifade edildi.

"BM'nin ve uluslararası toplumun emperyalist müdahalelere karşı açık ve kararlı bir tutum alması tarihsel bir sorumluluktur"

ABD öncülüğünde yürütülen askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerin halkların kendi kaderini tayin hakkını, egemenlik ilkesini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in Kurucu Şartı'nda yer alan uluslararası barış ve güvenliğin korunması, insan haklarına saygı, insani yardımın güvence altına alınması ve hukukun üstünlüğü ilkeleri sistematik biçimde yok sayılmaktadır. Bu hukuksuzluk karşısında BM'nin ve uluslararası toplumun sessiz kalmaması; emperyalist müdahalelere karşı açık ve kararlı bir tutum alması tarihsel bir sorumluluktur" denildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının yalnızca askeri müdahalelerle sınırlı olmadığı; yaptırımlar, ambargolar, ekonomik kuşatma ve siyasal istikrarsızlaştırma politikalarıyla çok boyutlu bir emperyalist saldırının sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Latin Amerika'yı yeniden emperyalizmin 'arka bahçesi' haline getirmek isteyen ABD, Venezuela'yı kuşatarak halkın kazanımlarını yok etmeye çalışmaktadır. Bu girişim açık bir işgal niteliği taşımaktadır. Bu saldırılar, yalnızca Venezuela'nın değil, bölgedeki tüm bağımsız ve demokratik hareketlerin karşısına konulan bir tehdittir.

"Barış, demokrasi ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz"

Unutulmasın ki savaşlar ve askeri müdahaleler hiçbir zaman halkların değil; sermayenin, silah tekellerinin ve çokuluslu şirketlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Venezuela'da yaşananlar bu gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Emperyalist saldırılar sonucunda savaş baronları servetlerini büyütürken, bedeli emekçiler, yoksullar ve halklar ödemektedir. Emperyalizm; yoksulluk, göç, yıkım ve ölüm üreten bir tahakküm düzenidir ve bu düzenin en büyük mağdurları doğrudan halklardır.

Bu nedenle bir kez daha altını çiziyoruz; savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, sömürüye karşı emeği ve emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmak tarihsel bir sorumluluktur. Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğumuz; emperyalizme, savaşa ve her türlü dış müdahaleye karşı barış, demokrasi ve halkların kardeşliği mücadelesinin kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."