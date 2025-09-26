Ankara'da ABB'ye Yönelik Konser Soruşturmasında 9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri adliyede savcılık tarafından sorgulandı. Savcılık, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri C.A. ve K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E. ile Festival ve Enfest Organizasyon şirketinin ortakları K.A. ve S.Ç.'yi, 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklamaları, Univerce şirketi sahibi S.E., Gurudan şirketi sahibi A.A., Yalınayak şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile ABB çalışanı O.C.T.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza mahkemesine sevk etti.

Eda KOÇ/ ANKARA,