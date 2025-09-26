Ankara'da ABB Konsere Soruşturması: 14 Kişi Gözaltında

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespiti üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Salı günü düzenlenen operasyonda eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. ve 1 belediye çalışanı olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede sorgusu sürüyor.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,