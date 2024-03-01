Ankara'da 980 Aranan Kişi Yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 34, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 301 ve ifadeye yönelik aranan 623 şüpheli yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Şubat'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmada, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 34, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 301 ve ifadeye yönelik aranan 623 şüpheli yakalandı.