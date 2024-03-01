Ankara'da 980 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Şubat'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 34, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 301 ve ifadeye yönelik aranan 623 şüpheli yakalandı.