Ankara'da 976 Suçlu Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 976 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 297, ifadeye yönelik aranan 619 şüpheli olmak üzere 976 kişi yakalandı.