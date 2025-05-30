Ankara'da 976 Suçlu Yakalandı
Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerinin 23-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 976 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında ağır suçlardan dolayı arananlar da bulunuyor.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 976 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 297, ifadeye yönelik aranan 619 şüpheli olmak üzere 976 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel