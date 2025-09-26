Ankara'da 958 Aranan Şahıs Yakalandı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, kent genelinde 19 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 958 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası olan 48 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 kişinin yakalandığını bildirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 958 kişi yakalandı.