Ankara'da 958 Aranan Şahıs Yakalandı

Ankara Valiliği, 19-25 Eylül tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 958 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9 kişi de bulunuyor.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası olan 48 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 kişinin yakalandığını bildirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 958 kişi yakalandı.

