Ankara'da 925 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 925 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 313 kişi ve ifadeye yönelik aranan 561 şüpheli bulunuyor.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 925 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8-14 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 313, ifadeye yönelik aranan 561 şüpheli olmak üzere 925 kişi yakalandı.