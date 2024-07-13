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Ankara'da 90 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Ankara'da yapılan bir operasyonda, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araçta 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

ANKARA'da, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araçta yapılan aramada 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ankara'da 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 12 Temmuz 2024 günü Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulan araçta, narkotik köpekleri ile yapılan aramada 60 adet bal kutusu ve koli bandı ile sarılı ve poşet içerisine gizlenmiş 63 kilogram eroin ve ağzı kilitli şeffaf renkli poşet içerisinde bulunan 27 kilo metamfetamin ele geçirildi. Toplam 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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