ANKARA'DA, '9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ' RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

ANKARA'da, Avrupa Birliği'nin (AB) temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü resepsiyonu düzenlendi.

AB'nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs, Ankara'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu yıl 'Dayanışma' temasıyla kutlanıyor. 'Birlikte güçlüyüz' sloganı ile Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin Ankara ayağı, AB Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde CerModern'de düzenlendi. Programa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, bazı ülkelerin yabancı misyon temsilcilikleri ve davetliler katıldı.

'TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİ DEPREMİN HEMEN ARDINDAN BAŞTA AB OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYADAN GELEN BU DESTEĞİ ASLA UNUTMAYACAKTIR'

Bakan Yardımcısı Bozay, Avrupa Günü kapsamında 'Birlikte Güçlüyüz' teması altında bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, 6 Şubat günü Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği görevini bırakarak Ankara'ya dönmek üzereyken deprem olduğunu öğrenince hemen Avrupa Birliği'nin ilgili komiserini aradım ve öğrendim ki bizim de üyesi olduğumuz sivil koruma mekanizması hemen işleve geçmiş ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yardım ekipleri yola çıkmak üzere hazırlanmıştı. O zaman birlikte güçlü olduğumuzu hissettim. Türk Devleti ve Türk milleti depremin hemen ardından başta AB olmak üzere tüm dünyadan gelen bu desteği asla unutmayacaktır dedi.

Meyer-Landrut, iki yıldır Avrupa Günü'nü kıtada devam eden bir savaşın gölgesinde kutladıklarını, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirterek, Bu durum hepimizi, sadece Ukrayna'ya ve vatandaşlarına yardım etmek için değil aynı zamanda bu haksız savaşın sona erdirilmesine katkıda bulunmak için, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü saygı duymak için de daha fazlasını yapmaya teşvik ediyor. Türkiye'de Avrupa Günü'nü kutlarken, özellikle zor zamanlarda çok kilit önemde ve uzun süreli ortağımız olan, ayrıca da bir aday ülke olan, NATO müttefiki Türkiye'yle birlikte durmanın önemini hatırlayalım. İnsanların sanattan daha güzel bir şekilde bir araya getiren çok az şey vardır. İster müzik ister fotoğraf isterse resim olsun. Sanat her zaman kendimizi, kültürlerimizi ve ortak insanlığımızı ifade etmenin en iyi yoludur. İşte bu nedenle depremin açtığı yaraların sarılmasına da yardımcı olacağını umuyorum. Depremlerde yedi üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun Avrupa günü vesilesiyle ülkenin çeşitli şehirlerinde konser verebilmesinden de memnuniyet duyuyoruz diye konuştu.

Etkinlik, konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam etti. (DHA)