Ankara'da trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
ANKARA'da 9 kişinin öldüğü trafik kazasında otobüs şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı.
ANKARA'da 9 kişinin öldüğü trafik kazasında otobüs şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
ANKARA'da 9 kişinin öldüğü trafik kazasında otobüs şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
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