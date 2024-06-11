Ankara'da 9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan 4 yaşındaki bir çocuk, evlerinin 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan çocuk, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Özbek asıllı anne Severa Kenzhebayev'in 4 yaşındaki oğlu Muhammet Ali, 9. kattaki evlerinin penceresinden düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.