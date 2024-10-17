Hırsızlık Şüphelisi Erdal K. Yakalandı

10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Erdal K. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin toplam 44 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Erdal K.'nın yaptığı hırsızlıklardan güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

25 Ağustos- 10 Eylül 2024 tarihleri arasında Ankara'da meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak, Yenimahalle Onkoloji Hastanesi yerleşkesindeki Osman Efendi Camii, Çankaya'daki Hoşdere Caddesi üzerindeki Semiha Yıldırım Camii ve Şehit Serdar Uyanık Camii'nde toplam üç hırsızlık tespit edildi. Ayrıca, Bilkent Şehir Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de üçer hırsızlık olayı yaşandı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin Erdal K. olduğu belirlendi. Erdal K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Erdal K.'nın toplamda 44 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Erdal K.'nın emniyeteki işlemleri devam ediyor.