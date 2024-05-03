Ankara'da 868 Aranan Şüpheli Yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 868 kişinin yakalandığını bildirdi. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 304 ve ifadeye yönelik aranan 509 kişi yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 868 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 304 ve ifadeye yönelik aranan 509 kişi yakalandı.