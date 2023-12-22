Ankara'da 862 Aranan Şüpheli Yakalandı
Ankara Valiliği, il genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 862 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 3 kişiye 20 yıl ve üzeri hapis cezası, 22 kişiye 10 yıl ve üzeri hapis cezası, 45 kişiye 5 ila 10 yıl arası hapis cezası, 259 kişiye 5 yıla kadar hapis cezası ve 533 kişiye ifadeye yönelik arama kararı bulunan toplamda 862 şüpheli yakalandı.
Ankara Valiliği, il genelindeki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 862 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca 15-21 Aralık tarihlerinde çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 45, 5 yıla kadar hapis cezası olan 259, ifadeye yönelik aranan 533 olmak üzere toplam 862 şüpheli yakalandı.