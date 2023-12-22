Ankara'da 862 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, il genelindeki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 862 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca 15-21 Aralık tarihlerinde çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 45, 5 yıla kadar hapis cezası olan 259, ifadeye yönelik aranan 533 olmak üzere toplam 862 şüpheli yakalandı.