Ankara'da 831 Aranan Kişi Yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 831 kişinin yakalandığını bildirdi. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 326, ifadeye yönelik aranan 445 şüpheli olmak üzere 831 kişi yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 831 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 326, ifadeye yönelik aranan 445 şüpheli olmak üzere 831 kişi yakalandı.