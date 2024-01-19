Ankara'da 831 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 831 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 326, ifadeye yönelik aranan 445 şüpheli olmak üzere 831 kişi yakalandı.