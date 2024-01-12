Ankara'da 821 Aranan Şüpheli Yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 821 kişinin yakalandığını bildirdi. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı. 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 285, ifadeye yönelik aranan 470 şüpheli olmak üzere 821 kişi yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 821 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 285, ifadeye yönelik aranan 470 şüpheli olmak üzere 821 kişi yakalandı.