Ankara'da 807 Suçlu Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, son bir haftada polis ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 807 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 6'sının 20 yıl ve üzeri, 17'sinin 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunuyor.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 807 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-19 Haziran tarihleri arasında kent genelinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 303 ve ifadeye yönelik aranan 454 olmak üzere 807 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.