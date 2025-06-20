Ankara'da 807 Suçlu Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 807 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-19 Haziran tarihleri arasında kent genelinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 303 ve ifadeye yönelik aranan 454 olmak üzere 807 kişi yakalandı.