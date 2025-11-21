Haberler

Ankara'da "8 Kasım Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı" ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Başkent Ankara'da, 2. Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla "8 Kasım Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı" ağaç dikimi etkinliği yapıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) işbirliğinde fidan dikilmesi için Yenimahalle ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın doğasının daha da güzelleşmesi için bir orman yapacaklarını belirterek, "Bu orman zaferimizin simgesidir. Halklarımızın ve tek milletimizin ortak savaşı olduğu gibi ortak da zaferidir ve bunu ebedileştireceğiz." dedi.

Memmedov, dikilen ağaçların Azerbaycan askerlerinin gösterdiği cesaretin göstergesi olduğunu vurguladı.

TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Attar da şehitler için "Fidan olarak genç yaşta toprağa düştüler ama burada fidan olarak ebediyen yaşayacaklar." diyerek, Allah'tan rahmet diledi.

Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutlayan Attar, aynı zamanda Azerbaycan'da da "Kafkas İslam Ordusu Şehitleri Ormanı" için fidan dikimi yapılacağını söyledi.

SOCAR Türkiye AŞ Genel Müdürü Elçin İbadov ise "Kahraman Azerbaycan ordusu ve Türkiye'nin manevi desteğiyle birlikte 44 günlük zaferde canlarını bize bahşeden, canlarını bizim egemenliğimiz için bize hediye eden kahraman şehitlerimiz, bugün burada bir fidan olarak tekrar vücut buluyor. O fidanlar da 'şehitler ölmez' ifadesini ispatlarcasına bu ormanda uzun yıllar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çok sayıda davetli tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
