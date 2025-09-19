Ankara'da 792 Aranan Şüpheli Yakalandı
Ankara Valiliği, 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 792 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında uzun süreli hapis cezası olan şüpheliler de bulunuyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 12, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 206 ve ifadeye yönelik aranan 541 şüpheli olmak üzere 792 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel