Ankara'da 757 Aranan Kişi Yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 757 kişinin yakalandığını bildirdi. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 27, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası olan 244, ifadeye yönelik aranan 441 şüpheli olmak üzere 757 kişi yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 757 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 27, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası olan 244, ifadeye yönelik aranan 441 şüpheli olmak üzere 757 kişi yakalandı.