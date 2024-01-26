Ankara'da 757 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 757 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 27, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası olan 244, ifadeye yönelik aranan 441 şüpheli olmak üzere 757 kişi yakalandı.