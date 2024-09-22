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Ankara'da 7 Yaşındaki Çocuk Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da 7 Yaşındaki Çocuk Düşerek Hayatını Kaybetti
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Altındağ ilçesindeki 13 katlı apartmanın 10'uncu katından düşen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 13 katlı apartmanın 10'uncu katından düşen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi 2050'inci Cadde üzerindeki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi. İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen, iddiaya göre, pencerenin dışındaki sinekliği kapatmak için 10'uncu kattaki daireden dışarı uzandı. Bu sırada dengesini kaybeden Aymergen, onlarca metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aymergen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Aymergen'in iki hafta önce okula başladığı belirtilirken, annesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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