7 Güzel Müzik Grubu, Zafer Destanı Konserinde Sahne Aldı

Güncelleme:
7 Güzel müzik grubu, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinin 5. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen 'Zafer Destanı' konserinde sahne aldı. CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konsere, Karabağ şehitleri için saygı duruşuyla başlandı. Grubun repertuvarında, Türk dünyasından sevilen eserler yer aldı.

"7 Güzel" müzik grubu, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zafer Destanı" konseriyle Ankara'da sahne aldı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konser, Karabağ şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Konserde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade'nin müzik direktörlüğünde kurulan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'dan yedi kadın sanatçıdan oluşan "7 Güzel" müzik grubu sahne aldı.

İsmini Türk dünyası filozofu ve şairi Nizami Gencevi'nin "Yedi Güzel" eserinden alan grubun konser repertuvarında "Fikrimin İnce Gülü", "Nazende Sevgilim", "Sarı Gelin" ile Türk Cumhuriyetleri'nde sevilen halk ezgileri yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
