Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Tarat Mahallesi'nde D.Ç'nin kullandığı otomobil, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.

Alınan yasal izinlerin ardından otomobilde yapılan aramada, 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

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