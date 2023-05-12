Ankara'da 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da bir kişi, 7 bin 100 paket kaçak sigarayla yakalandı.

Ankara'da bir kişi, 7 bin 100 paket kaçak sigarayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan ilçesindeki bir ev ve araçta arama yapıldı.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 500 bin lira olan 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.