Ankara'da 68 Şüpheliye Gözaltı

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonun merkezi olan Ankara'da, polis ekiplerince belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 80 şüpheliye yönelik operasyonunda 68 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dökümana el konuldu. Şüphelilerin, paravan şirketler adına kesilen karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları ve 127 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.