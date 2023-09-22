Ankara'da 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

ANKARA - Ankara'da Güven Timlerinin uygulaması sırasında yağma suçundan 67 106 ay 323 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan N.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil Güven Timi Devriye Ekipleri Ulus'ta yaptıkları uygulama esnasında bir kişiden şüphelenerek durdurdu. Şahsın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı kimlik tespiti yapmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürdü. Parmak izi alınan şahsın parmak izleri ile Parmak İzi Veritabanında eşleşme olması ile şahsın 2005 doğumlu N.D. olduğu tespit edildi. 18 yaşındaki şüpheli N.D.'nin yapılan GBT sorgulamasında çok sayıda suça karıştığı, İş Yerinde ve Eklentilerinde Yağma suçundan 67 yıl 106 ay 323 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli N.D. gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.