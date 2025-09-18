Haberler

Ankara'da 6 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düştü

Ankara'da 6 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir apartmanın 13. katından düşen 6 yaşındaki E.A.G. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da bir apartmanın 13. katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde ikamet eden iki çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olan E.A.G. (6), dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 16 katlı binanın 13. katındaki yangın merdiveni penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkokula yeni başladığı öğrenilen E.A.G'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.