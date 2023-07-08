Ankara'da yapılan bir uygulamada, piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, 6 milyon lira değerinde bandrolsüz sigara ele geçirildi

ANKARA'da, piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığına yönelik dün Gölbaşı ilçesinde uygulama yapıldı. Uygulamada, Türkiye'de tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi. Bandrolsüz sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.