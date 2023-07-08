Ankara'da 6 Milyon Lira Değerinde Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda yapılan uygulamada, piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
Başkentte piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığına yönelik dün Gölbaşı'nda uygulama yapıldı.
Uygulamada, Türkiye'de tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi.
Bandrolsüz sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi göz altına alındı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel