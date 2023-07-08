Ankara'da 6 Milyon Lira Değerinde Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda yapılan uygulamada, piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.